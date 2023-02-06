В Киеве причитают: Потеря Артемовска откроет дорогу для наступления русских по трем направлениям

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В западной прессе звучат призывы к Киеву сдать Артемовск (Бахмут), потому что там перемалывается поставленное Западом оружие и техника, что негативно отражается на его имидже.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время от времени в западной прессе звучит такая установка, что украинцы не совсем рациональны – и в политике, и в ведении боевых действий. И «мы не несем ответственность за их поражения, они нас не слушают. Их поражения, поражения Украины – это поражения украинцев, а не нашей техники, нашей армии, наших консультантов, наших специалистов». И какое-то дистанцирование, оно постоянно есть, начиная от заявлений Байдена, заканчивая этими публикациями», – заявил Бортник.

При этом, по его словам, потеря Бахмута станет для Украины тяжелым ударом и может привести к утрате других населенных пунктов.

«Бахмут остается очень важным логистическим центром, который фактически является переплетением узлов коммуникации всего Донбасса, всего неоккупированного Донбасса. Если России удастся завладеть Бахмутом, она сможет наступать как минимум в трех направлениях. Это может повторить историю Попасной – небольшой относительно населенный пункт, город, но после захвата Попасной Россия развернула наступление сразу по нескольким направлениям и именно потеря Попасной стала ключом к потере Лисичанска, Северодонецка, других территорий. Поэтому Бахмут остается, конечно, важным в этой части», – сказал эксперт.