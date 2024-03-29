В Киеве причитают: Россия серьезно увеличила количество средств поражения и улучшила их точность

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Россия значительно увеличила количество средств поражения на фронте и улучшила точность их применения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бутусова, речь идет об авиабомбах, беспилотниках и артиллерии.

«Что они увеличили значительно, более широко, – это количество средств поражения. Война в 24-м году отличается тем, что Россия массово применяет и увеличивает количество корректируемых авиабомб, увеличивает количество дронов и увеличивает количество артиллерийских боеприпасов. Вот это новые факторы», – сказал главред «Цензора».

«И если по артиллерийским боеприпасам сейчас не так заметно, как в 22-м году, когда было больше в разы, чем сейчас, но массовое применение дронов, массовое применение авиабомб и точная корректировка всех средств поражения – это новый фактор, который на фронте вызывает большое беспокойство», – заявил Бутусов.