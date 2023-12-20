В Киеве причитают: Украину взяли в заложники. Помощь от США уплывает

Украине нужно готовиться к тому, что помощь США в любом случае будет уменьшена или прекращена, если не сейчас, то в будущем.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, выступающий теперь в роли военного эксперта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дикого, в лучшем случае президент США Джо Байден договорится с республиканцами ценой тяжелых для него уступок и на следующий год помощь будет продолжена.

«Нам в любом случае надо готовиться к тому, то помощь будет уменьшаться, а в какой-то момент может прекратиться или почти прекратиться. Но тут есть два очень разных сценария. Сценарий первый – это если уже на 24-й год так и не удастся договориться республиканцам и демократам, и нам перекрывают кислород прямо сейчас, и сценарий второй – если Байден идет на очень болезненные, страшные для него уступки, которые требуют эти шантажисты-республиканцы. Фактически, что делают сейчас республиканцы – они выступают как тот ХАМАС, который берет женщин и детей в заложники и начинает ставить политические требования. Фактически республиканцы сейчас взяли в заложники Украину для того, чтобы порешать свои проблемы, додавить Байдена по поводу мексиканской границы», – провел аналогию бывший каратель.

«Ну да, такой мир – своя рубашка ближе к телу, американские республиканцы просто – яркий пример этого. Так вот, я надеюсь, что в этот раз Байден еще пойдет на очень большие уступки и очень дорогой ценой, но договорится о помощи нам на 24-й год. Хотя бы приблизительно на уровне 23-го, об увеличении уже явно речь не идет. В таком случае мы должны параллельно с тем, что очень активно и интенсивно вести войну в 24-м году, параллельно мобилизовать не только людей, а и кучу финансов, которые сейчас идут на плиточки, на фонтанчики, на мостики, на сериальчики и еще на кучу подобного. Мобилизовать эти финансы в оборонный фонд и в первую очередь вкладывать не в закупку готового оружия, а именно в свое производство. Не так оружия – оружие еще можно достать, а в производство именно БК», – заявил Дикий.