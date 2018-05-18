18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

2 392 просмотров

В Киеве придумали, как бороться с “Бессмертным полком”, не оспаривая решения Нюрнбергского трибунала

Поскольку акции «Бессмертный полк» сложно противодействовать, нужно предложить другой формат международной акции «в той же парадигме», причем, при этом, важно указать на «те формы ведения войны, с которыми сталкивается Украина».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский пропагандист Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Противодействовать («Бессмертному полку») напрямую практически невозможно. Нужно подходить в этой парадигме, но менять ракурс. Институтом мировой политики с коллегами из Центра военной истории в ближайшее время предложит нашим украинским и европейским коллегам акцию, которая могла была бы быть растянута в 2019-2020 годах – «Последняя война Европы». Чтобы в одних европейских странах вспомнили о Второй мировой, о том, как она была, бои, ужас оккупации, коллаборанты, подпольье все, что вписывается в формат «триумф и трагедия», а в других странах под формат – «Последняя война Европы» люди могут вспомнить, что было после 1945 года – события 1956 год в Венгрии, события на Балканах в 90хе годы, в Приднестровье, Грузия, Нагорный Карабах, и то, что происходит в Украине.

То есть, не оспаривая решения Нюрнбергского трибунала, не оспаривая преступный характер нацизма, мы должны пытаться создавать общее видение истории – как сделать так, чтобы та большая война, Вторая мировая, действительно стала для Европы последней войной. И на ее фоне, как бы между прочим, вспомнить те проблемы, те формы ведения войны, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – сказал он.