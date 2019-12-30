30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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В Киеве придумали, как использовать итоги обмена для новой антироссийской интриги

Освобожденных по обмену с ЛДНР украинских пленных будут допрашивать следователи ГПУ и СБУ, чтобы затем их показания использовать в международных судах против России, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на собственный инсайд сообщил считающийся близким к Офису президента Украины анонимный телеграм-канал “Легитимный”.

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“Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что после завершения обмена пленными и праздников, всех ( освобожденных по обмену – Ред) ждут разговоры со следователями СБУ, ГПУ и т.д.
Не только для выявления «шпионов», но больше для сбора показаний о содержании украинских граждан той стороной. Все эти собранные материалы могут быть использованы в международных судах. Первичные беседы прошли также вчера со всеми кого обменяли, но это обычная практика”, – сообщает телеграм-канал.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что иски против РФ, поданные ранее Украиной в международные суды отозваны не будут.

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