В Киеве придумали, как изменить «в пользу Украины» баланс сил в Черном море

15.01.2020, Киев, Игорь Петров

Украина в состоянии разработать собственные ракеты средней дальности и может получить крылатые ракеты от США для оснащения ими своего флота.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Самуся не смущает, что даже поставленные в кредит Украине в небольшом количестве противотанковые «Джавелины» находятся под неусыпным контролем американских инспекторов на западе страны.

«Украина имеет полное право создавать ракетное оружие с радиусом действия до тысячи и больше километров. Такой инструмент сдерживания сможет влиять на территорию страны-агрессора и будет сдерживать его в агрессивных намерениях, планах и действиях.

В этом направлении мы имеем лишь разработки поскольку договор о РМСД лишь в прошлом году прекратил свое существование. До этого Украина имела право разрабатывать лишь ракеты до 500 километров. Имея такие школы, которые находятся в Днепре, КБ «Южное», которое в СССР отвечало за разработке межконтинентальных баллистических ракет, то при наличии соответствующего финансирования и политической воли такие ракеты можно быстро создать.

Что касается крылатых ракет, то мы имеем проектный пункт, это базовый проект, который уже реализуется. Как таковая ракета уже готова. Она прошла все соответствующие испытания и уже имеет возможность уже поступать на вооружение», – разошелся украинский эксперт.

Однако для крылатых ракет нужны системы целеуказания, разведки, сопровождения и прочее. Их у Украины нет, но соответствующие технологии можно получить у партнеров, то есть, у США, считает Михаил Самусь. Возможно, носителями элементов системы целеуказания станут беспилотники турецкой разработки.

«В планах военной помощи США Украине открыта заявка о передаче Украине крылатых ракет наземного базирования, береговых противокорабельных ракет. Это – первый шаг. Это – то оружие, которое может поменять баланс на Черном море. Этот шаг может продолжиться следующим шагом – передачей нам ракет вместе с морскими платформами или для украинских морских платформ в рамках создания того самого «москитного флота». Мы находимся на достаточном уровне отношений с США, достаточном уровне доверия, когда такие системы могут передаваться.

Если нам будут передаваться американские крылатые ракеты, то под эти ракеты, соответственно, будут передаваться и системы целеуказания. Думаю, это – плохая новость для россиян поскольку они сейчас чувствуют себя абсолютно безнаказанными и хозяином Черного моря. После того, как Украина получит американские ракеты и будут поставлены на вооружение украинские ракеты, ситуация в Черном море изменится», – мечтает Михаил Самусь.