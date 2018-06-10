10.06.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Коррупция, Политика, Украина

В Киеве придумали, как обмануть ЕС


Принятый на Украине закон об Антикоррупционном не будет работать, пока президент Порошенко не подпишет еще два закона.

Об этом, выступая на ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО», заявила заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Верховной Рады Мария Ионова.

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“На предыдущей панели отмечали, что хорошо что мы проголосовали за Антикоррупционный суд. Но в законопроекте, в заключительных положениях, значится что президент должен инициировать законопроект о создании плана того, как этот суд будет работать по Конституции Украины. Поэтому будет еще третий законопроект – изменение судебной системы. Мы знаем об этой задаче. Мы не хотим чтобы ситуация была как раньше с безвизовым режимом. Задержки с ним были не технические, а политические», – сказала Ионова.

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