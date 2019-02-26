В Киеве придумали, как объяснять стремительный рост населения российского Крыма

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Меджлисовцы нашли объяснение росту населения Крыма, который происходит вопреки тезисам украинской пропаганды о бесправной и голодной жизни на полуострове.

Люди переселятся в Крым, якобы, чтобы специально выдавить оттуда проукраински настроенное население.

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Об этом в эфире телеканала «UA: Первый» заявил заместитель главы запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По нашим оценкам, речь идёт о 800 тысячах переселённых. Это отображается на изменении количественного состава крупных городов, и это видно. Это не первая стимуляция, выдавливание коренного и местного населения. Это завоз», – сказал Чийгоз.

«В Крыму работают разные программы, в том числе и подъёмные, когда выплачивается на покупку участка и строительство дома. Когда семьям военнослужащих строят военные городки – за последние несколько лет их появилось десятки в нашем приграничье. Когда местное население, учителей и врачей, выдавливают со школ для того, чтобы туда трудоустроить пришлых. Это и есть организованное переселение», – возмутился меджлисовец.