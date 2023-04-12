В Киеве придумали, как ограбить бегущий из страны бизнес

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Киевское руководство должно ввести реестр подсанкционных активов, который позволит более эффективно и быстро отбирать у бегущих из страны людей имущество.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активов много, они уже идентифицированы, большинство уже арестованы. Мы подготовили рекомендации, которые способны искоренить российский бизнес с Украины во время военного положения. Первое, что надо сделать – это конфискация активов. Это максимально эффективная процедура, и Минюст должен быть максимально усилен прямо сейчас, мы не можем ждать. Минюст должен получить большое количество юристов и бюджетных денег именно на организацию процесса по поиску информации по активам, и их конфискации. Потому что кейсов очень много, а Минюст один», – сказал Каневский.

Он рассказал, что многие предприниматели продолжают ловко уходить от конфискаций.

«Второе, что надо сделать – это создать реестр подсанкционных лиц. Потому что пока Минюст собирает информацию что конфисковать, и подаёт в суд, у нас отсутствует реестр подсанкционного имущества. И мы фиксируем реальные факты, когда имущество регистрируют на каких-то предпринимателей из других стран, и это усложняет потом конфискацию в суде. Должен быть реестр, чтобы все органы, в том числе нотариусы и банки, получали бы информацию об этом имуществе, и понимали, что оно должно быть заблокировано, и никаких действий с этим имуществом нельзя производить, пока Минюст его не конфискует», – добавил Каневский.