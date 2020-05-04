В Киеве придумали, как поделить с Грузией Чёрное море без России

04.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россию нужно подвергнуть процедуре консилиации, чтобы начать переговоры о российско-украинских морских границах.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил бывший первый замруководителя Госгидрографии Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая то, что у нас с РФ нет морской границы, необходимо что-то с этим делать, и ответ находится в Конвенции ООН по морскому праву.

Впервые механизм так называемой консилиации – это принудительные переговоры, что-то среднее между судебной процедурой и обычными дипломатическими переговорами, был применён маленьким государством Восточный Тимор против Австралии в 2016-2018 годах.

В результате данного правового механизма, Восточный Тимор смог принудить Австралию подписать соглашение, соответствующее о делимитации», – рассказал Устименко.

Он добавил, что такая же ситуация с морскими границами существует и между Грузией и Россией.

Отметим, что украинский гидрограф своеобразно трактует понятие «консилиации». Консилиация или согласительное урегулирование – это, прежде всего, добровольное решение двух сторон о согласии привлечь для разрешения взаимного спора – третью сторону.

«Поэтому мы предлагаем и уже провели некоторые переговоры на техническом уровне с нашими грузинскими коллегами относительно синхронного запуска таких процедур. Грузия, со своей стороны, Украина – со своей.

Таким образом, у нас будет больше шансов показать, во-первых, и мировой общественности, что происходит непосредственно на Чёрном море, и насколько Россия грубо нарушает наши права, и, в то же время, это позволит более эффективно добиться успехов в международных инстанциях, потому что такая процедура консилиации фактически происходит под эгидой ООН», – мечтает бывший первый замруководителя Госгидрографии.