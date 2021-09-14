В Киеве придумали, как Украина «разберётся» с Донбассом

14.09.2021 20:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы вернуть Донбасс в состав Украины, Киев должен сначала политическими средствами изолировать Россию от ЛДНР, а затем двинуть войска на молодые республики.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-боевик «АТО» Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не имеем права сейчас начинать полномасштабное наступление на эти территории (Донбасс – прим.) Потому что тогда РФ применит все свои Вооруженные силы против нас, защищая якобы своих граждан, которые уже получили российские паспорта. Нам необходимо держать линию обороны, понемногу продвигаться вперёд, и решать вопрос политически-военным путём. Если у нас получится изолировать Россию от помощи самопровозглашенным республикам, то может сработать военный вариант. Хорватский или азербайджанский сценарий, и тогда мы очень быстро разберёмся с этими боевиками. Но для этого надо сделать так, чтобы они не вмешивались в наши разборки с самопровозглашенными республиками. То есть, политическая часть – это с помощью всего мира изолировать Россию от военной помощи этим людям, а военный путь – освободить наши территории и установить контроль над границей», – сказал он.

Также Гетьман подчеркнул, что Украине необходимо требовать от НАТО увеличения военной помощи.

«И ещё нам надо увеличить помощь наших партнёров по НАТО. Потому что мы держим оборону не только своей страны, но и всей Восточной Европы. Это Польша, страны Прибалтики. Они это очень хорошо понимают. Поэтому с их помощью надо обеспечивать большим количеством вооружения, чтобы мы могли достойно держать оборону», – резюмировал боевик.