В Киеве придумали, как вымогать деньги у европейских структур

Вадим Москаленко.  
27.10.2023 16:59
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Киев может использовать свой список «Международных спонсоров терроризма» для того, чтобы трясти европейские банки и организации на деньги и русофобию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт-международник Максим Несвитайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев может использовать свой список «Международных спонсоров терроризма» для того, чтобы трясти европейские банки...

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В студии напомнили слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что в Будапеште ждут украинскую делегацию для обсуждения ситуации вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на €500 млн из Европейского фонда мира. Недавно Украина внесла банк ОТР в список «Международных спонсоров терроризма» и наложила на него санкции.

«То, что говорил Орбан, это звучало как требование: «Украина должна к нам приехать на переговоры, и договариваться с нами». Но я не слышал никаких намерений с нашей стороны о том, чтобы ехать в Венгрию и договариваться.

И я считаю это категорически плохой идеей, которая очень сильно повлияет на наш международный имидж и приведёт к инфляции нашего политического капитала. Если мы пойдём на поводу у Орбана, то это станет бомбой замедленного действия», – сказал Несвитайлов.

Международник подчеркнул, что исключать из «списка спонсоров терроризма» можно только после дани бандеровцам.

«Я считаю, что единственно правильная реакция на такие действия… было чёткое условие: «Убираете ОТР банк из списка спонсоров терроризма» – мы разблокируем этот финансовый транш». Мы это сделали, а Венгрия говорит, что теперь этого недостаточно.

Я считаю, надо вернуть ОТР в этот список, и ещё ввести какие-то ограничения, чтобы вообще исключить возможность убирать тот или другой бизнес, банк и так далее по политическим решениям. Чтобы такого механизма не было.

Только если организация докажет, что разрывает все связи, и ещё дополнительно делает донат в пользу Украины, только после этого рассматривается вопрос об исключении её из списка спонсоров терроризма», – разошелся «международник».

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