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07.01.2019
 
ЖКХ, Общество, Украина
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В Киеве придумали, как выжать из украинцев последнее

В Киеве уверены, что за счёт повышения цен на газ для населения можно решить практически любую бюджетную проблему страны.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они устанавливают цены на украинский газ по максимальной цене – по цене газа на хабе в Германии. С учётом стоимости транспортировки из Германии в Украину. Поэтому цена на газ украинской добычи оказывается завышенной в 2,5 – 3 раза. А разница – это сверхдоходы, которые идут тому же «Нафтогазу». Частично поступает и в бюджет, это надо признать», – рассказал экс-министр.

«Кстати, те, кто внимательно следил над процессом работы закона о бюджете, помнит, что к окончательному чтению правительство предложило добавить в доходную часть 9 миллиардов гривен «за счёт повышения цен на газ для населения». То есть газ облагают дополнительными налогами и за счёт этого – за счёт граждан, в том числе и малообеспеченных, увеличивают доходы в бюджеты. Эта ошибочная политика – антисоциальна», – добавил Суслов.

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