В Киеве «придумали», как заставить Тегеран сотрудничать по сбитому в Иране «Боингу»

30.09.2020, Киев, Игорь Петров

Международное сообщество должно усилить давление на Иран, чтобы добиться от него информации, касающейся гибели самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года, в которой погибли 176 человек.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, лайнер летел вблизи важного военного объекта КСИР под Тегераном, был принят иранской ПВО за «враждебно настроенную цель» и сбит.

«Наверное, нужно соответствующее международное давление на Иран для того, чтобы он давал больше технической информации как в контексте того, что случилось с матчастью на позициях, так и с тем, что в рамках уголовного расследования – цепочка соответствующих команд, того, что не сработало, почему не было закрыто воздушное пространство и т.д.

У меня нет никаких иллюзий насчет того, что Иран готов или будет давать эту информацию по своей доброй воле. Поэтому необходимы будут системные международные усилия аж до не просто угрозы санкций, а конкретных санкций. Если иранская сторона не указывает на конкретных виновников, значит ответственность за это несут более высокие должностные лица», – рассуждает Гончар.

По мнению заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, успех давления на Иран приведет к ускорению процесса по другому «Боингу», рухнувшему над Донбассом.

«Успех ситуации с украинским «Боингом», сбитым в Иране, очень влияет на ситуацию с МН-17. Успешность и эффективность расследования ситуации в Иране прямо зависит от расследования, которое идет сейчас в Нидерландах. Уверен, что чем успешнее международное сообщество будет действовать с Ираном, тем успешнее будет продвигаться дело МН-17. возможно, после выборов США смогут открыть те данные, которые у них есть и которые подтверждают выводы международной следственной группы», – разглагольствует Самусь.