В Киеве придумали новый план по затаскиванию Украины в НАТО

Анатолий Лапин.  
17.10.2024 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Украина могла бы усилить свою безопасность, если бы смогла разместить на своей территории производства крупных западных корпораций и отдать часть земли под базы НАТО. Об этом в эфире видеоблога Liganet заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бадрака, тогда бы Запад с большим энтузиазмом защищал свои активы на Украине.

Украина могла бы усилить свою безопасность, если бы смогла разместить на своей территории производства...

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«Гарантии в рамках НАТО – это лучший вариант, но понимаем, что НАТО не пойдет, по крайней мере сейчас, на такой шаг. Есть и промежуточные этапы, когда, первое, мы могли бы обеспечить мощный оборонный потенциал на уровне того, как писали в статье генералы Залужный и Забродский в 22-м году, то есть преодолеть это двадцатикратное преимущество России в ракетах, длине ударов.

А второй момент – втянуть западные бизнесы, прежде всего европейские, на территорию Украины. Как ни странно, это один из механизмов – когда бизнесы вошли сюда, огромные «Рейнметал», SAAB, очень много других разных компаний вошли сюда, западный мир будет заинтересован их защитить. В конце концов, предложить территорию для военной базы еще до вхождения в НАТО. Создать условия, когда не принять Украину в НАТО будет невозможно», – заявил Бадрак.

Напомним, именно членство в НАТО стоит первым пунктом в представленном сегодня президентом Украины «плане перемоги». При этом, представитель США в Альянсе после обнародования плана уже заявили, что для этого сейчас не сформированы условия.

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