В Киеве пригорело: Ополченцы и участники АТО впервые встретились в Москве в эфире ТВ

25.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Телеканал «Россия» в субботу показал передачу Александра Рогаткина «Окопная правда», собрав в студии трех участников ополчения ЛДНР, а также трех украинских военнослужащих, ранее принимавших участие в карательной операции по подавлению русского восстания в Донбассе. Участники передачи с обеих сторон призвали искать путь к прекращению войны, хотя и остались каждый при своих изначальных позициях относительно продолжающегося конфликта. Следует также отметить, что среди ветеранов ВСУ не было радикальных националистов – один из бывших АТО-шников оказался выходцем из Донецка, другой – был вообще участником Антимайдана, которого забрали на фронт по мобилизации.

«Бойцы ВСУ и ополченцы впервые встретились после войны. Посмотрели друг на друга. Не из окопа. История, конечно, вышла невероятная. Их поселили в разных гостиницах – на всякий случай. От греха. На эфире они прокричались, проругались. Вечером эти русские украинские люди выпивали и гуляли по Москве. Саша Рогаткин, конечно, большой молодец. Он сам героически работал на Донбассе. Теперь вот такой крутой проект. Хотя многие и не согласятся, что уже настало время для такого разговора. Но Сашке виднее. Он на Донбассе видел весь ужас войны. Дети, убитые артиллерией ВСУ, разрушенные города, сломанные жизни. Но все же рискнул устроить такой вот разговор… Прощать или не прощать это дело каждого лично. Я не уверен, что это у всех получится. С обеих сторон. Если вообще получится. И Донбасс, на мой взгляд, украинским не будет. И не должен быть. Но это не значит, что не надо разговаривать», – комментирует тележурналист Андрей Медведев.

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Передача вызвала критику со стороны украинских националистов, резко выступающих против любых переговоров с «террористами». Остались недовольны и некоторые сторонники воссоединения Донбасса с Россией, трактующие встречу в студии как элемент плана по возвращению ЛДНР в состав Украины.

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, напротив, считает программу на российском ТВ полезной:

«Давайте отбросим все эмоции и сделаем краткий выводы из «Окопной правды», который важен информационно для установления истины.

1)Ветераны АТО признали, что ВСУ шестой год наносит артиллерийские и миномётные удары по городам Донбасса, а не мы сами себя обстреливаем, как заявляет укропропаганда.

2)Ветераны АТО признали войну на Донбассе гражданской, а не то, что здесь армия РФ.

3)Ветераны АТО признали карательные батальоны, такие как «Азов», «Айдар», ДУК «Правый сектор», и прочие, незаконными вооруженными формированиями, которые нужно расформировать, а участников посадить.

4)Наши бойцы не отказались ни от каких идеалов и ничего вредного для нашей борьбы не озвучили.

А теперь, просто подумайте и задумайтесь. В укровском информационном сегменте пригорело так, что некоторые их информационные ресурсы начали писать, что это были не ветераны АТО, а актёры московского театра», – отмечает Безсонов.

Аналогично комментирует ситуацию и волонтер Александр Жучковский, помогающий собирать помощь для ополченцев Донбасса.

«Сначала по поводу того, что со стороны ополченцев якобы участвовали какие-то фейковые персонажи. Я лично их не знаю, но в командовании ДНР подтвердили, что это реально воевавшие люди, имеющие право говорить как защитники Донбасса.

Отзывы на эту встречу в основном негативные, некоторые говорят даже о предательстве. Я сам отношусь к этой затее неоднозначно (ниже объясню), но, простите, о каком предательстве идет речь? Они что, озвучили, что Донбасс должен вернуться в Украину или что-то подобное? Люди просто пообщались, и с нашей стороны никаких проукраинских симпатий не прозвучало.

Насчет того, что потом ополченцы и АТОшники, обнявшись, шли по улице и распевали украинские песни – лично мне это сильно не по душе. Возможно, они это сделали искренно (а не журналисты подсказали такой «чувствительный» ход), но я не приемлю украинство ни в какой форме, так что этот момент мне был неприятен.

Теперь по поводу самой встречи. Однозначно одобрить не могу, но и шельмовать ополченцев, принявших участие в передаче, считаю недопустимым.

Почему не могу одобрить? Не потому, что осуждаю сам факт встречи, а потому что встреча носит, грубо говоря, политтехнологический характер. Либо журналисты телеканала этот формат придумали и получили разрешение в администрации президента, либо это придумали в администрации, а журналисты реализовали. То есть речь идет об искусственной встрече русских и украинских фронтовиков – это не они сами решили и встретились, а им предложили и их свели.

Есть пример другой такой встречи, правда онлайновой. Еще осенью 2014 года Алексей Мозговой провел телемост с участниками АТО, и в ходе этой беседы звучало примерно то же самое, что и на нынешней передаче канала Россия-24. Мозговой как командир ополчения по собственной инициативе вел переговоры с противником. Не отступая при этом ни на шаг от своих убеждений и целей. Это, на мой взгляд, более приемлемый и справедливый формат переговоров – когда это делают сами военные, а не когда их склоняют к этому политики.

При этом, конечно, ополченцы сами согласились на участие в передаче «Окопная правда», их никто не заставлял. И, повторяю, от наших ценностей и целей они в ходе разговора с противником не отступили.

В самом факте подобной встречи ничего криминального нет. Нельзя встречаться и вести переговоры только с украинскими националистами, которые считают русских врагами, стремятся украинизировать русское население Новороссии и оккупировать Донбасс. Со всеми остальными разговаривать можно и нужно.

Вы не поверите, но большинство украинских военных не являются украинскими националистами (также как большинство немцев не являлось нацистами). Эти люди – жертвы многодесятилетней украинской пропаганды, заложники «независимой Украины», где они прожили всю жизнь (или большую ее часть), где им деформировали мышление и заставили направить оружие против своего народа (русского народа). Если они в нас стреляют – объяснить их неправоту можно только ответной стрельбой. Если есть хоть какая-то возможность объяснить словом – надо разговаривать.

Замечу еще одну деталь в обсуждении ситуации. Яростно критикуют эту встречу в основном гражданские люди. А те бойцы, с которыми я передачу обсуждал, относятся к этому если не одобрительно, то спокойно. Это еще раз подтверждает то, что больше всего ненавидят войну и желают ее скорейшего окончания сами фронтовики, а наиболее воинственны те, кто от войны далеко.

Но стоит подчеркнуть самое важное: скорейшего окончания войны и мира все ополченцы (в том числе участвующие в телепередаче) хотят не ценой сдачи наших позиций и возврата на Украину. Главное условие – уход украинских войск с Донбасса.

Сейчас об этом редко говорят, но речь идет не об уходе ВСУ с линии фронта (прочерченной Минскими соглашениями), а со всей территории бывших Донецкой и Луганской областей (ЛДНР)», – уточняет Жучковский.