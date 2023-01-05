В Киеве пригрозили покончить с Путиным после «возвращения Крыма»

Вадим Москаленко.  
05.01.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Война на Украине и санкции якобы способны вызвать в России массовые протесты, революцию, и смену власти.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине и санкции якобы способны вызвать в России массовые протесты, революцию, и...

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«Очень существенны экономические факторы. Они не влияют сразу, но поводом для революции на Потёмкине стало гнилое мясо, а не чтение Каутского или Карла Маркса. Уже были ситуации. Например, Владивосток, когда вышли тысячи таксистов, когда запретили покупать льготные японские автомобили. И два БТР против тысячи таксистов не сработают.

Могут быть такие бунты, но они будут связаны с сугубо внутренними российскими проблемами, которые создаются санкциями, неэффективностью управления в Москве», – сказал он.

Чалый уверен, что первые же крупные военные поражения России приведут к смене руководства в Москве.

«Но самое большое – это тяжёлое поражение Путина. Тогда может быть результат. Что Путин говорил о целях СВО? В конце прошлого года он сказал, что это завоёванные территории. Вот, в каком яйце лежит его игла.

Когда Украина деоккупирует территории, Путин уже назвал это главным достижением, и когда это пойдёт в минус – всё. После деоккупации Крыма Путина не будет в России. Я не могу сказать точно, когда это произойдёт, но деоккупация крымской территории – это конец его не просто политической карьеры, а, возможно, и конец жизни», – добавил дипломат.

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