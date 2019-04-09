В Киеве приказали «шукать» древнеукраинские топонимы и объявили войну русским имперским брендам

09.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В украинском институте национальной памяти заявили о необходимости углубиться в древнюю «украинскую» историю городов Новороссии, а также начать переименования юридических лиц, названия которых каким-либо образом связаны с русским имперским прошлым.

Об этом в ходе конференции, посвящённой итогам «декоммунизации», заявил директор Украинского института национальной памяти Виктор Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Показательной была попытка переименования Кировограда в Елисаветград. Аргумент, который использовался, что это историческое название, и якобы именно оттуда черпает своё начало город. Так вот в этом контексте для нас важно говорить о переименовании не только тех или иных топонимов, но и начать говорить о настоящей истории украинских населённых пунктов, в первую очередь – городов, особенно на Юге Украины. Потому что сначала российская имперская историография и пропаганда, потом советская, теперь снова российская пропаганда пытается утвердить тезис о том, что якобы на Юге Украины не было своей истории до момента появления там, собственно, Российской империи.

Из-за этого датирование многих древних украинских населённых пунктов относится лишь к концу XVIII века, когда они были присоединены к Российской империи. Мы считаем, что крайне важно провести процесс уточнения дат тех или иных населённых пунктов. К примеру, той же Одессы, у которой намного более древняя история, нежели конец XVIII века, Мариуполя, Павлограда, современного города Днепр и так далее. Это чрезвычайно важный процесс, который разрушит очень нужный России миф о том, что, опять таки, эти территории как таковые были цивилизованы или появились только после появления Российской империи», – заявил пропагандист.

«Очевидно, что так же важно будет говорить, кроме переименования каких-то топонимов, и о переименовании юридических лиц. Потому что мы являемся свидетелями того, как появляются разного рода бренды, которые тоже используются как инструменты популяризации русского имперского прошлого на Украине. Уверены, что этот процесс должен начаться на Украине, и уже начали разработку такого законопроекта или законопроектов», – анонсировал очередную кампанию переименований Вятрович.