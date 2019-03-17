В Киеве принудительно заставляли любить Порошенко

17.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В центре Киева прошел предвыборный митинг «Народная встреча с Петром Порошенко», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что массовку собрали в основном за счет привезенных на автобусах бюджетников, нанятых студентов и «титушек», помогавших полиции отбирать плакаты у противников действующего президента.

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«Пока вы там спите, первые отряды бюджетников из Херсона на коммунальном транспорте приехали любить президента… Пока Петя выступает, болеть запрещено! Пять автобусов из Одессы врачей и медперсонал», – написал в Facebook журналист телеканала «1+1» Евгений Плинский, прикрепив соответствующие фотографии.

В это же время на соседних улицах дожидались распоряжений проплаченные киевские студенты, пришедшие «поддержать» Порошенко. При этом на вопрос проводившего трансляцию активиста Даниила Яковлева о том, что они здесь делают, молодые люди ответили, что «ждут у моря погоды».

Примечательно, что при входе на митинг сотрудники полиции осматривали плакаты активистов на предмет «крамолы».

«В Украине фантастическая свобода слова» – это когда на улицах специально обученные силовики, укомплектованные огнестрельным оружием, создают «полевой суд», комиссию по анализу вашего текста на вашей бумаге.

Еще раз: 21-й век, Илон Маск «бороздит просторы вселенной», а в нашей европейской стране, которая «вот-вот вступит в ЕС», на улице вооруженные люди в форме (купленной на средства американских налогоплательщиков, кстати) читают ваши личные тексты, записки, плакаты и принимают решение о том, сможете ли вы с этим идти по тротуару общего пользования… или нет. «Фантастическая свобода слова»? Серьезно? Нас точно не в Таможенный Союз ведут путём хитрых манипуляций?», – заявил киевский блогер Наумович в Facebook.

При этом теми, кто все-таки сумел пронести антиправительственные плакаты на митинг, «занялись» агрессивные молодые люди спортивного телосложения.

Активисты, требовавшие наказания виновных в хищении бюджетных средств в оборонной сфере, с плакатом, на котором написано: «Где отрубленные руки?» в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать «Позор!», после чего подверглись нападению «титушек», порвавших плакат.

Сам же Порошенко в это время вещал со сцены о «завершении пятилетних фундаментальных изменений» и «подтверждении 31 марта движения в Европу», традиционно обвиняя во всех бедах «псевдопатриотов» и «открытую агентуру Кремля».

Отметим, что в сети также появились символичные фотографии, на которых рядом со сценой на Михайловской площади сидят пожилые женщины, просящие милостыню с бумажными стаканами из «McDonalds».