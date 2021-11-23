В Киеве приобщают иностранных школьников к «геноциду-голодомору»

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Новости Украины

Украинское государство должно активно внушать детям идеи «голодомора» 1932-33 годов и «геноцида», который якобы проводил Советский Союз.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор психологических наук Антон Маслюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голодомор является частью нашей исторической, генетической и национальной памяти. И, без сомнения, является частью идентичности украинцев. И потому ребёнок должен получить знания того, что происходило в то время, как происходило, и какие последствия», – сказал он.

Заведующая экскурсионно-образовательным отделом «Национального музея Голодомора-геноцида» Яна Городняк рассказала, как именно Украина промывает подрастающему поколению мозги.

«Для каждой возрастной категории мы пытаемся что-то придумать. Например, с десяти лет мы рассказываем детям об их правах. Дети анализируют, какие права есть у нас сейчас, и одновременно узнают, как нарушались права человека тогда, в 1932-33 годах. Разумеется, они приходят к выводу, что наша страна гарантирует нам права. И если у нас есть наша Украина, которую мы должны беречь, то преступление геноцида больше не произойдёт», – рассуждала она.

Заведующая «музея» подчеркнула, что у них есть и множество других образовательных мероприятий, и все дети, с которыми они работали, уже должным образом обработаны. Тем более что занятия проводятся, в том числе и для учеников младших классов.

Яна Городняк похвасталась, что они уже успели обучить более двух тысяч детей, в том числе и других стран.

«Мы уже вышли за границы музея и за границы Киева. У нас уже были школьники из США, Канады, Иордании. Они так же готовы узнавать о теме голодомора. И не только диаспора, а и те, кто приближен к диаспоре. У нас есть курсы и на английском языке. Вообще, это всё функционирует около года, и у нас уже было больше двух тысяч слушателей, что показывает, что запрос на такую тему есть», – утверждает она.