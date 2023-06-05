В Киеве приуныли: испортить отношения между Россией и Турцией не получится

Вадим Москаленко .  
05.06.2023 21:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Несмотря ни на какие политические пертурбации, Турция не может себе позволить прекратить экономическое и политическое сотрудничество с Россией по ряду ключевых вопросов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор грантового Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря ни на какие политические пертурбации, Турция не может себе позволить прекратить экономическое и...

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В студии поинтересовались, как могут измениться отношения между Анкарой и Москвой после прошедших в Турции президентских выборов.

«Я не думаю, что сейчас произойдёт что-то экстраординарное, что радикально изменит отношения между Турцией и Россией.

Откровенно говоря, чтобы что-то сильно изменилось, если бы пришёл Кылычдароглу. Несмотря на риторику, а риторика во время выборов – не то же самое, что риторика после выборов, это всегда надо понимать. Потому что российский рынок, интересы турецких компаний, русский турист в Турции – это всё влияет на принятие любых решений», – сказал Семиволос.

Он подчеркнул, что и по политическим причинам Анкара не может разорвать отношения с Россией.

«Я уже не говорю о сирийских беженцах – эта тема в этом году стала чуть ли не самой важной в предвыборной риторике политиков… Этот вопрос остаётся ключевым, большое количество сирийских беженцев начинает создавать проблемы в обществе.

И вопрос Сирии – это, в первую очередь, вопрос переговоров с Россией… в первую очередь. Пока что Сирия категорически отказывается вести переговоры с Турцией», – подытожил он.

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