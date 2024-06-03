В Киеве приуныли: Мы превращаемся в маленькую Россию и теряем смысл воевать

Вадим Москаленко.  
03.06.2024 15:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Война против России имеет смысл только в том случае, если бы Украина была демократической страной, чего сейчас совсем не наблюдается. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война позволяет тебе запретить работать в информационном пространстве и обвинить любого, что вы агент Москвы, или у нас военная цензура, и, конечно, власть действует точно так же, как и при Кучме. Однако мы, общество, поверили, что во время войны нужно убрать демократию и свободу слова, свободы и права людей. А это ошибка. Якобы это для нашей победы, но это ошибка. Без демократии, без настоящей свободы вы теряете мотивацию людей защищать свою страну», – заявил Гайдай.

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Война против России имеет смысл только в том случае, если бы Украина была демократической...


«Закрыв границы, закрыв телеканалы, написав в Совет Европы, что мы здесь сворачиваем демократию, убрав выборы, вы теряете страну, которую хочет у вас отобрать враг, вы теряете желание людей её защищать. И война теряет полный смысл. То есть для победы нужно другое – мы должны защищать страну, которая отличается от нашего врага, где тоталитаризм и где всё это отсутствует. А наша власть нас превращает в маленькую Россию», – пожаловался политтехнолог.

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