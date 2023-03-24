В Киеве приуныли: «перемог» уровня Херсона уже не будет

Вадим Москаленко.  
24.03.2023 23:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Несмотря на громкие обещания киевской пропаганды, готовящееся наступление ВСУ не добьётся желаемых результатов, и высшей точкой украинской «перемоги» останется Херсон.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Военный сценарий возможен, хотя… Я, конечно, не четырёхзвёздный генерал Марк Милли. А он дважды уже сказал, что наша высшая точка успеха в военном отношении – это взятие Херсона. И начинайте переговоры», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что, вопреки киевской пропаганде, в США считают, что ВСУ не смогут в этом году провести успешное контрнаступление и захватить все желаемые территории.

«А пару дней назад он сказал, что у высшего командования и военной разведки США нет уверенности, что в этом году Украина может освободить все территории. Какие-то – да, но все – нет. Он, наверное, имел в виду Крым.

Я не знаю, в каком звании Арестович, но Марк Милли – четырёхзвёздочный генерал, председатель Комитета объединённых штабов США. Начальник Генштаба, по-ихнему», – добавил Карасёв.

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