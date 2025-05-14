В Киеве приуныли: Пока Россия продвигается на фронте, мир нам не светит

Анатолий Лапин.  
14.05.2025 14:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У ВСУ проваливается оборона на Покровском и Константиновском участках фронта.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший офицер СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ проваливается оборона на Покровском и Константиновском участках фронта. Об этом в эфире...

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«Из того, что можно говорить, к сожалению, у нас есть провалы на фронте. Это в направлении Константиновки. Еще раз, это по «Дипстейту» можно отслеживать, как активно Российская Федерация начинает продвигаться. Имеет за последнюю неделю действительно большие продвижения там, почти уже перерезала, или, возможно, даже перерезала полностью дорогу, соединяющую Покровск и Константиновку.

И теперь вопрос, пойдут ли они прямо все на Константиновку, будут ли одновременно идти и на Покровск, буквально так, на запад, или на Константиновку, на восток, одномоментно, и туда, и туда, сколько у них ресурсов остается.

Поэтому, я думаю, вот на это Российская Федерация апеллирует, что зачем нам останавливаться, патовой ситуации нет. Когда есть пат, это действительно хорошо для начала мирных переговоров. Ни одна сторона не может делать какие-то шаги вперед, они уперлись лбами, тогда логично, окей, давайте мирное соглашение. Пока у россиян есть возможности для продвижения, к сожалению, мирное соглашение, мирный трек нам пока реально не светит», – заявил Ступак.

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