В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

Риторика президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку Киева представляют собой ни к чему не обязывающие заявления, потому что в Москве прекрасно понимают – турки не вторгнуться в Крым, а вот турецкий бизнес продолжит сотрудничать с российским».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию киевский телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Он признаёт территориальную целостность Украины, статус Крыма, потому что это ещё вопрос турецкой внутренней политики, отношения с крымскими татарами, с крымскотатарской диаспорой в Турции. С другой стороны, они делают всё возможное, чтобы в этой ситуации сохранялись их отношения с Москвой. Да, они подают заявку в БРИКС, чтобы быть в одном клубе с Россией, они продолжают экономические отношения с Россией. Россия вынуждена с этим мириться, потому что ей нужны экономические отношения с Турцией. Потому что Путина интересуют не заявления Эрдогана, экономические взаимоотношения с Турцией его интересуют. Так что он может спокойно относиться к заявлениям Эрдогана, потому что он знает, что они никого ни к чему не обязывают. Так или иначе, турецкие войска не будут вызволять Крым, а вот турецкий бизнес будет сотрудничать с российским. И я думаю, что в той ситуации для Путина это важнее», – сказал Портников.