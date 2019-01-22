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22.01.2019
 
Война, Вооруженные силы, Украина
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В Киеве приземлился самолет, забитый тяжелоранеными ВСУшниками

Из Донбасса в украинскую столицу доставили большое количество украинских военнослужащих, получивших ранения.

Об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер Наталья Юсупова.

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“В Киеве новый борт с ранеными, много человек, есть тяжелые! Я прошу СМИ, помогать нам”, – призывает волонтер.

Она также сообщает, что нужна кровь, а также просит медикаменты, продукты питания и лекарства.

“Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в тёплых постелях. Все необходимое мы достаём и покупаем для раненых, мы так же часть государства и надо друг другу помогать”, – пишет Юсупова.

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