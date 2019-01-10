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10.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, США, Украина
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В Киеве признали, что американские корабли не хотят подставляться под русские ракеты

Американские или другие корабли стран-членов НАТО в Чёрном море выполняют исключительно демонстрационную задачу, с военной точки зрения акватория может прекрасно простреливаться с обеих сторон.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский эксперт Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что США и Великобритания будут нарушать Конвенцию Монтрё, для них нет необходимости оставлять серьёзные силы флота в акватории Чёрного моря. Все задачи боевого применения они могут решить со Средиземного, не заходя в Чёрное, которое имеет ограниченные размеры с точки зрения применения современного оружия. С советских времён с территории Крыма и Севастополя противокорабельными ракетами Чёрное море простреливается насквозь. Грубо говоря, вышло судно из Босфора, его можно легко уничтожить. Поэтому никто не будет подставляться.

Поэтому заходы американских или других кораблей стран НАТО во многом носят демонстрационный характер, чтобы сдерживать российские экспансионистские агрессивные намерения», – рассказал украинский эксперт.

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