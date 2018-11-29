В Киеве признали, что без нормализации отношений с РФ – дело труба

29.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Через два года Украина потеряет статус транзитной газовой страны, а вместе с этим и миллиарды долларов ежегодных поступлений от транзита, если не нормализует отношения с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Евгений Филиндаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что Россия с партнерами завершает строительство обходных газопроводов, что лишит Украину транзитного статуса.

«Еще пару лет и мы вообще лишимся транзита газа, потому что «Северный поток-2» вступит в действие, там «Турецкий поток» достраивается. Принято недавно решение, что одна из веток «Турецкого потока» будет потом продолжена через Болгарию и Сербию в Венгрию и Словакию. То есть таким образом и с севера, и с юга будут выстроены газопроводы, которые при желании могут полностью обеспечить всю Западную Европу газом в обход Украины.”, – сказал политолог.

“Если не сменится власть в Украине, если не начнется нормализация отношений с Россией, то мы лишимся транзита газа вообще полностью, наша газопроводная система превратится в груду металлолома, а украинский бюджет потеряет миллиарды долларов, которые мы сейчас получаем за транзит газа», – резюмировал Филиндаш.