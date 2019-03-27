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27.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Киеве признали, что без России счастья Украине не видать

Лучшие годы украинского народа прошли в составе России, как бы она не называлась в разные периоды истории.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, настоящие украинцы – это часть великого русского народа. Я говорил, говорю и буду говорить, что лучшие годы украинской земли, украинского народа были в единой Российской империи, неважно, как эта империя называлась, то ли Московское царство, то ли Российская империя, то ли СССР.

Более того, когда я общаюсь с такими людьми[«самостийниками»], задаю вопрос: «Хорошо, вы были под Польшей, вы были под Австрией – какие самые большие должности занимали украинцы в той же Австрийской империи? Вице-спикер австрийского сейма, замминистра. Какие должности они занимали в Российской империи? Фельдмаршалы, генеральные секретари, руководители».

Первый руководитель Брежнев, Хрущёв, Черненко, Горбачёв – украинцы, которые возглавляли Советский Союз большую часть его существования. Поэтому украинцы, их счастье, их судьба – с Россией на самом деле», – заявил Семченко.

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