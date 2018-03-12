12.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

В Киеве признали, что дальнейшее ухудшение отношений Украины с соседями неизбежно


В ближайшее время может произойти ряд провокаций, направленных на дальнейшее обострение польско-украинских отношений.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тренд на обострение и ухудшение отношений будет сохраняться… Я еще месяца три назад предупреждал о таком ходе событий. Я по логике событий вынужден констатировать, что стоит ожидать определенных провокационных действий в продолжение обострения отношений между Украиной и Польшей. Это абсолютно логично… Тренд на обострение и на ухудшение отношений с нашими соседям будет сохраняться», – предупредил Тука.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты признают, что на сегодня имеет место политическая изоляция Украины на внешних границах.

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