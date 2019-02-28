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28.02.2019
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина
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В Киеве признали, что до выборов мира в Донбассе не будет

Мирные инициативы по Донбассу застопорились, поскольку президент России Владимир Путин не собирается до выборов вести переговоры с украинским президентом Петром Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой будет результат предложения мирного плана Медведчука, предложения прямых переговоров?» – спросил ведущий.

«Сейчас ничего в этом направлении делаться не будет по нескольким причинам. По вине России, в первую очередь, потому что российский президент уже заявил, что с действующим президентом Украины до выборов он вообще не будет вести никаких переговоров. А без участия России невозможно добиться какого-то результата и прогресса на Донбасса. Кроме того, и в нашей системе власти пока нет доминирующей мысли, что надо вступить в прямые переговоры с Донбассом и его представителями», – заявил Суслов.

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