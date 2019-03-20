В Киеве признали, что дошутились с Крымом

20.03.2019, Киев, Максим Карпенко

В России интеллектуалы шутили с украинскими коллегами на тему возвращения Крыма еще 1990-е годы.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший член клуба «Что? Где? Когда?», украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шоумен подчеркнул, что это всегда были шутки на тему того, кто кому и что должен после развала СССР.

«Мы не договорились в одном вопросе – кто кому должен Крым. Хотя мы шутили на эту тему после 91-го года лет 10 еще. Были эпизоды, когда мы по окончании большой съемки садились, гуляли, отмечали и мы хихикали. Они говорят: «Отдай Крым», я говорю: «Нет вопросов – отдайте мне Тюмень, Камчатку, что-то еще попрошу, а за Крым заплатите. И потом, может быть, мы подумаем». Это были шутки. Дошутились, что называется», – заявил Кондратюк.