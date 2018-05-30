30.05.2018, Киев, Игорь Петров

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В Киеве признали, что индустриальная деградация Украины продолжается

Экономика Украины приобретает все более сырьевой характер.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что начинают оправдываются те опасения, которые высказывались в 2013 году относительно того, что украинская экономика слишком уязвима для ее открытия куда более развитому Западу.

“Как следствие, экономика приобретает все более сырьевой характер. Вследствие того, что мы потеряли рынок России, структура экспорта изменилась. То, что мы можем предложить цивилизованному миру, – аграрное сырье, даже не полуфабрикат. Все истории успеха компаний в Украине связаны с сырьем, сейчас нет инвесторов, готовых размещать в Украине производства с высокой интеллектуальной составляющей, с большой степенью переработки, что генерирует добавленную стоимость. Мы не слышим, чтобы тут размещали свои заводы автопроизводители, IT-гиганты, сфера IT-услуг, которую мы, снова-таки экспортируем на аутсорсинге”, – заявил экономист.

“Поэтому говорить о изменении структуры экономики в лучшую сторону нельзя в силу потери машиностроения, потери порядка двух миллионов рабочих мест, – добавил Вигиринский. – Это следствие промышленной деградации Украины. Я не готов даже подтвердить слова Гройсмана что Украина должна стремительно ворваться в индустрию 4.0, потому что мы на самом деле пропустили третью промышленную революцию».