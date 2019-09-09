В Киеве признали, что мир в Донбассе будет на условиях России и Европы

09.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Конфликт в Донбассе подходит к своему концу, о чем свидетельствуют события последнего времени.

Об этом в эфире своего интернет-блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду, может быть, слишком конкретен в своем пессимизме, но я считаю, что история с конфликтом на Донбассе сейчас заканчивается на наших глазах. И заканчивается не так, как хотела бы Украина. Потому что Украина за пять лет ничего не предложила. Сейчас Зеленский пришел к власти и его администрация начинает давать все больше и больше каких-то сообщений по поводу ситуации на Донбассе.

Например, новый министр оккупированных территорий и ветеранов сказала, что Украина готовится к тому, чтобы вернуть выплату пенсий на оккупированных территориях. Рябошапка, глава ГПУ, сделал заявление о том, что Украина собирается одобрить Римский устав, президент Зеленский заявил о том, что обмен – это первая ласточка, следующий обмен будет всех на всех, после этого будет отвод войск от линии разграничения и конечная цель – урегулирование конфликта на Донбассе, то есть мир.

И этот мир будет на условиях Европы и России, потому что мы понимаем, что обмены являются частью более больших планов. Лед тронулся, между Зеленским и Путиным установился прямой контакт», – заявил Романенко.