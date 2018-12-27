В Киеве признали, что Москва не считает Украину политическим субъектом

27.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Москва откажется обсуждать в Киевом тему освобождения украинских моряков, задержанных после провокации в Черном море, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в эфире украинского 24-го канала заявил украинский пропагандист Павел Казарин.

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«Москва видит для себя единственным возможным переговорщиком условный Вашингтон. В этом смысле у коллективного Вашингтона, в который входит отчасти Брюссель, были бы шансы добиться у Путина каких-то уступок. Идти на уступки Киеву в сознании обитателей кремлевских кабинетов означает капитулировать или показать слабину. Попытаться заставить Кремль отпереть тюрьмы может только тот игрок, которому Москва считает себя ровней. Например, США», – сказал Казарин.

Он полагает, что любые переговоры Киева с Москвой будут проходить только на условиях полной капитуляции.

«Это зависит от той границы компромиссов, которую проведет новый президент. Если он решит принести в Украину мир по правилам Кремля, то возможно в это пакетное соглашение включат судьбу украинских заложников, а возможно и нет», – сказал Казарин.