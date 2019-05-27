В Киеве признали, что не доросли до уровня Азарова

27.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский мог бы простимулировать экономическое развитие страны, начав параллельно Европе сотрудничать со странами Азии.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что Евросоюз – сила, но есть другая сила – Китай, который заинтересован в рынке Евросоюза. Я бы сказал: «Вот вам Бессарабия, практически изолированная область: Дунай, Черное море, Днестровский Лиман». Объявите, что это зона свободной торговли с режимом экстерриториальности, создайте там максимально льготные условия для любых инвестиций: европейских, китайских, корейских. Сделайте так, чтобы Украина с этого всего имела доход и налоги, включите это в колоссальный проект «Один пояс – один путь», Украина же не участвует в этом.

Вот тогда Украина могли бы воспользоваться выгодами от зоны свободной торговли с Евросоюзом. А имея такую мощную страну, как Китай, который вообще заинтересован в захвате европейского рынка, мы бы много что получили. Но до такого уровня наши руководители не дорастают», – подытожил экономист.

Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров рассказывал о попытках сотрудничества с Китаем путем создания зон свободного экономического развития в 2002-2004 годах, сопровождавшихся резким ростом украинской экономики, однако свернутых под давлением МВФ.

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