В Киеве признали, что не в состоянии нанести серьезный ущерб российским НПЗ

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Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не повлияют российскую экономику и не снизят боеспособность ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии РБК-Украина заявил военный аналитик, бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

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«Это мощно подсвечивается в медиа, но что касается эффективности, как по мне, нужно в первую очередь разрушить вражеский военный потенциал. Конечно, решения принимаются военным руководством, те результаты, которые у нас есть, достаточно масштабны. Ослабление составляющих, которые обеспечивают боевую мощь российской армии, – это отличная новость. Хотя даже если разрушить 12% нефтепереработки, вражеские самолеты не станут меньше летать. Должны быть более приоритетные цели для наших дронов-камикадзе», – считает Селезнев.

Похожего мнения придерживается и директор специальных проектов киевского НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, специализирующийся на вопросах энергетики.

«Кажется, будто люди не понимают, насколько это сложная задача. Реализовать ее почти невозможно, рассказывать о том, что прилетят хорошие дроны и разрушат огромное количество НПЗ, – это по-детски смешно. Многие думают, стоит взмахнуть волшебной палочкой, и российская экономика развалится. Не развалится. Не знаю, сколько еще десятков таких попаданий нужно. А на каждый десяток будут по 100 дронов, которые не долетят до цели, если не больше», – говорит Рябцев.

А Селезнев сомневается и в том, что атаки на НПЗ подорвут российскую военную логистику.

«Может быть отложенное влияние. Однако у России есть возможность менять направления логистического обеспечения. Как показал опыт, поражение заводов на Черноморском побережье не оборвало поставки горючего для танков на юге Донецкой и Запорожской областей. Думаю, даже разрушение большей части НПЗ в европейской части Российской Федерации не оставит ее армию без топлива», – убежден эксперт.

Он не верит недавним сообщениям о том, что российские дивизионы ПВО с фронта якобы были переброшены для прикрытия предприятий нефтепереработки.

«Кажется, здесь работает чистая ИПСО, потому что никакого подтверждения нет. Вряд ли противник будет снимать противовоздушную оборону с фронта. Не нужно считать, что российские генералы глупы. Они абсолютно рациональны и используют системы ПВО, чтобы в первую очередь прикрыть военные объекты», – резюмировал Селезнев.