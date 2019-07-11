В Киеве признали, что никакой войны с Россией нет

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Между Украиной и Россией растут экономические отношения, украинские студенты учатся в российских вузах, а границы открыты, что свидетельствует об отсутствии войны.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не идет война с Россией, мы не воюем с Россией. Мы с Россией торгуем, туда прекрасно ездим, в Крым ездят люди отдыхать… Никакой войны с Россией у нас нет, потому что мы не воюем. У нас даже рост есть торговли с Россией, все нефтепродукты мы покупаем русские. То есть у нас идет нормальная торговля с Россией. А «война с Россией» – это специально говорится для того, чтобы нагнетать обстановку.

У нас многие люди учатся в высших учебных заведениях России, просто скрывают это. Огромное количество людей из Донбасса переехало в Россию. У нас нет войны, мы за Крым, например, не воюем, у нас открыты границы, мы спокойно передвигаемся, российские граждане приезжают в Киев, мы спокойно ездим в Российскую Федерацию. Это не война. У нас идет внутренний гражданский конфликт», – заявил Грановский.