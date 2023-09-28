В Киеве признали, что окно возможностей для Украины закрывается

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, возлагавшихся на него перед недавней поездкой в США.

Об этом в эфире интернет-канала «Студия Руслана Бизяева» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я и раньше, и полгода назад говорил о том, что у нас окно возможностей – до осени 2023 года, потому что дальше начинаются выборы и тема Украина неизбежно появится в политическом дискурсе. Когда сюда приезжала уехавшая более 20 лет назад из Украины, тогда она была Виктория Кульгейко, потом стала Викторией Спартц, сделала феноменальную политическую карьеру, стала сенатором, конгрессменом, но ее критику, к сожалению, ее восприняли в штыки.

Пошло, что она едва ли не на Кремль работает и так далее, но это был первый серьезный звонок о том, что надо было как-то под другим углом на все это смотреть, поскольку это был сигнал того, что тема Украины будет неизбежно разыгрываться между демократами и республиканцами», – сказал эксперт.