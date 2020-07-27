В Киеве признали, что «перемирие» в Донбассе – лишь показуха для недовольных западных партнёров

27.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вступившее в силу перемирие в Донбассе – лишь «видимость бурной деятельности» на фоне подведения итогов парижского саммита «нормандской четвёрки», так как даже если будут выполнены экономические пункты и вопросы безопасности, Киев всё равно споткнётся на политической части Минских соглашений.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К этому привело (к необходимости объявить перемирие – ред.) то, что на середину-конец июля был намечен дедлайн по предварительному подведению итогов саммита в Париже «нормандской четвёрки», который проходил в декабре прошлого года.

И учитывая, что с момента апреля-мая стороны усиленно шли в тупик, необходимо было показать, как здесь, так и в России, что ситуация не тупиковая, ситуация может сдвинуться, и мы готовы предпринять ряд нестандартных шагов.

Среди этих нестандартных шагов условие перемирия – раз, телефонные переговоры (Путина и Зеленского – ред.) вчерашние – два, и, в общем-то, довольно спокойная реакция Европы – три», – заявил Бизяев.

Он подчеркнул, что само собой перемирие не означает мир или реинтеграцию Донбасса.

«Создаются всего лишь предпосылки для продолжения переговоров. Насколько я понимаю, сейчас та группа переговорщиков, которая ведёт этот процесс с нашей стороны, ей будет достаточно, чтобы было перемирие, чтоб провести какой-то минимальный обмен, и на этом, собственно, повестка дня будет закончена.

Потому что дальше, после решения вопросов безопасности, после решения экономических вопросов, неизбежно встанет политическая часть «Минска», о чём вчера говорили Путин и Зеленский по телефону, и здесь каких-то кардинальных изменений я не наблюдаю.

Мы слышим уже на протяжении месяцев трёх, что идёт согласование то модальности выборов, то закона об особом статусе, то внесения изменений в Конституцию, но пока это всё на уровне разговоров.

Я себе не представляю ситуацию, при которой текущий состав Верховной рады проголосует, к примеру, за изменения в Конституцию, где надо 300 голосов, если мы понимаем, что даже во фракции «Слуга народа», часть депутатов, условная группа Потураева, считают, что вчера произошла «зрада».

Что же говорить уже о других фракциях? Что говорить о позиции Порошенко, который с сегодняшнего дня возглавит очередную акцию «Нет капитуляции»?» – отметил эксперт.

«Проблема не в том, чтобы что-то подписать или договориться, проблема изначально заключается в том, как это выполнить. И в той структуре выполнения подписанного, которое мы наблюдаем, на мой взгляд, с большой долей вероятности заведёт нас в тупик уже в районе сентября, что, безусловно, вызовет недовольство, в первую очередь, Европы», – добавил Руслан Бизяев.