В Киеве признали, что Порошенко идет по пути Гитлера

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Политика, которую предложил украинский президент Петр Порошенко на своем форуме, приведет лишь к замораживанию всех изменений и кардинальных реформ в институтах власти.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» заявил эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», философ Сергей Дацюк, ранее активно поддерживавший Майдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что соцопросы показывают высокий уровень недоверия ко всем институам украинской власти.

«Это означает, что на самом деле встал вопрос о смене политической структуры и необходимость изменений в Конституции. К сожалению, Порошенко не поднимает этот вопрос, хотя он необходим. Мы стоим перед выбором: стабилизация или изменения. И в этом контексте интересно, что прозвучала из уст Порошенко такая фраза, как «холодный мир». Все мы знаем, что существует «холодная война», но что такое мир?

В Третьем рейхе была теория вечного льда и чтобы разморозить его, нужен Гитлер и его рейх. Мне кажется Порошенко идет тем же путем и пытается заморозить любые изменения, в том числе в институтах власти. В таком состоянии он нам предлагает пожить ещё пять лет. Поэтому это зацементированная стабильность, в которой фактически будет продолжаться коррупция и прочие проблемы, что является угрозой Украине», – пояснил эксперт.

По его мнению, Порошенко не смог сделать детальный анализ событий, которые происходили эти пять лет, поэтому решения актуальных проблем ожидать не стоит. Также Дацюк полагает, что Порошенко уже старый и усталый, поэтому он будет делать ставку именно на «замороженную» стабилизацию.