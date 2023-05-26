В Киеве признали, что пошли против Турции, атаковав российский корабль

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 14:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина


Атака украинских надводных дронов на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» была направлена не против России, а против Турции.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака украинских надводных дронов на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» была направлена не против...

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По мнению оратора, атаковав корабль вблизи турецких берегов, Украина показала неспособность официальной Анкары обеспечить безопасность.

«Это против Турции было сделано. Потому что если в 40 километрах, 20 милях – это их территория. Было нападение на корабль военный, Турция отвечает за эту территорию. И, по всей видимости, была задача потопить корабль. А раз потопить, значит сразу же Эрдоган, выборы», – сказал эксперт.

Он напомнил, что на днях состоится второй тур президентских выборов в Турции.

«И сейчас идут две политики в Турции. Эрдоган – одну [проводит] политику, националистическую, а другой кандидат – прозападную. Это серьезно, потому что Турция – это Босфор, Дарданеллы, Черное море. Это именно региональная, даже сказать, геополитическое событие этих дней», – заявил Стариков.

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