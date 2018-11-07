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В Киеве признали, что предупреждения Москвы кораблям НАТО на Азове – не пустой звук
Около 10 коммерческих судов под флагами стран-членов НАТО понесли экономический ущерб из-за остановки их для инспекций в Азовском море со стороны РФ.
Об этом рассказал в интервью киевскому изданию УНН военный представитель миссии Украины при НАТО, генерал Владимир Аскаров.
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“На сегодняшний день, по моим данным, уже около 10 коммерческих судов под флагами стран-членов НАТО понесли экономический ущерб вследствие остановки их для так называемых инспекций в Азовском море”, – отметил Аскаров.
При этом он отметил, что на данный момент работа с НАТО о проведении учений в акватории Азовского моря не проводилась.
“Я могу сказать, что в структурах НАТО и со стороны Украины ни разу не ставился вопрос по организации проведения совместных с НАТО учений в Азовском море”, – сказал генерал, комментируя недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море.
“Поэтому заявления со стороны Лаврова, на наш взгляд, имеют провокационный характер. В случае принятия решения о проведении таких учений мы будем обрабатывать варианты его решения”, – уверяет он.
По его словам, одновременно Альянс занимается вопросом отслеживания обстановки, особенно в отношении ее характера относительно безопасности.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французским СМИ заявил, что Россия не позволит провести совместные учения Украины и НАТО в Азовском море.
Метки: Азовское море, НАТО, Россия, Украина
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