В Киеве признали, что распутица сыграла на руку штурмующим Артемовск русским

Киевское руководство, не считаясь с потерями ВСУ, хочет превратить оборону Артёмовска в большой политический героический миф.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстановка вокруг Бахмута очень тяжёлая, и его оборона превратилась в очень тяжёлую ношу для ВСУ из-за того, что город полуокружён с трёх сторон как минимум. Наши войска находятся в городе под постоянными ударами артиллерии, атаками со всех сторон, из-за этого потери увеличиваются. Об этом говорят и американские, западные медиа.

Более того, та распутица, о которой пишет Институт изучения войны, который часто украинские медиа цитируют, они пишут, что она сыграет негативно на российские силы. Но абсолютно неправильная лондонская оценка этой ситуации, поскольку в Институте изучения войны не понимают, что сегодня как раз полевые дороги были важными дорогами для обеспечения наших вооружённых сил.

Потому что из стабильных, с твёрдым покрытием дорог мы контролируем полторы в лучшем случае. Может быть, ситуация даже и хуже. Часть обеспечения шла полевыми дорогами, и они в связи с потеплением становятся недоступными для поставок в город, для вывоза раненых. Поэтому ситуация ухудшается», – сказал Бортник.