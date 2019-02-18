18.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Россия действует в Керченском проливе в соответствии с международным законодательством.

Это сегодня на пресс-конференции в Киеве признал замдиректора Института мировой политики Николая Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас больше всего волнует блокада. Реальная блокада, а не то, что они делали в Керченском проливе. Это не была блокада. Их действия вписываются в нормы законодательства. Они могут останавливать и обыскивать корабли», – сказал Белесков.

Эксперт не уточнил, какая блокада имеется ввиду, однако добавил, что из Одессы идут суда не под украинскими флагами.

«В случае блокады россияне должны останавливать только военные корабли. Торговые корабли должны проходить, если они несут материалы, которые могут быть использованы для военных нужд», – добавил Белесков.

Как стало известно сегодня, сценарий украинско-американских учений «Си Бриз 2019» будет включать отработку действий по разблокированию устья Дуная.