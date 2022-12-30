В Киеве признали, что России хватит ресурсов на годы войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Потенциальные успехи Украины на фронте зависят исключительно от западных союзников по вооруженному противостоянию с РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, освещающей вопросы оборонно-промышленной политики и военно-технического сотрудничества.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Потенциал Украины для продолжения наступательных действий зависит от регулярности и надежности военной помощи от наших партнеров. Поскольку эта помощь влияет на накопление украинских резервов. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда Украина и противник накапливают силы для дальнейших боевых действий», – сказал аналитик в эфире телеканала «Эспрессо»

Он полагает, что «боевые действия могут продолжаться по меньшей мере 2-3 года».

«Ведь в России еще остаются немалые ресурсы в военной технике. Поэтому Россия может с меньшими темпами эффективности затягивать боевые действия», – заявил эксперт.

Впрочем, он говорит, что такой сценарий развития событий не единственный.

«По моему мнению, следующий год станет достаточно важным в этой войне. И для нас успешность наступательных действий в 2023 году будет зависеть от помощи союзников», – резюмировал Згурец.