В Киеве признали, что России хватит ресурсов на годы войны

30.12.2022  08:34 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Потенциальные успехи Украины на фронте зависят исключительно от западных союзников по вооруженному противостоянию с РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, освещающей вопросы оборонно-промышленной политики и военно-технического сотрудничества.

Потенциальные успехи Украины на фронте зависят исключительно от западных союзников по вооруженному противостоянию с...

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«Потенциал Украины для продолжения наступательных действий зависит от регулярности и надежности военной помощи от наших партнеров. Поскольку эта помощь влияет на накопление украинских резервов. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда Украина и противник накапливают силы для дальнейших боевых действий», – сказал аналитик в эфире телеканала «Эспрессо»

Он полагает, что «боевые действия могут продолжаться по меньшей мере 2-3 года».

«Ведь в России еще остаются немалые ресурсы в военной технике. Поэтому Россия может с меньшими темпами эффективности затягивать боевые действия», – заявил эксперт.

Впрочем, он говорит, что такой сценарий развития событий не единственный.

«По моему мнению, следующий год станет достаточно важным в этой войне. И для нас успешность наступательных действий в 2023 году будет зависеть от помощи союзников», – резюмировал Згурец.

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