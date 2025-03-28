В Киеве признали, что российские дипломаты обыграли и Зеленского, и Трампа

Российские дипломаты очень грамотно сыграли на личных особенностях президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь этот комплекс тех вопросов, которые обсуждался в Саудовской Аравии, какое будет иметь продолжение дальше, беря во внимание заявление Трампа о том, что у него есть опасения, что Россия затягивает переговорный процесс, потому что хочет добиться лучшей сделки», – спросил ведущий.

«Трамп эту игру прекрасно видит, но надо сказать, что Кремль, видимо, хорошо изучив персональные особенности Трампа, его слабые стороны, то есть те моменты, на которых стоит сыграть, и на этом рояле с надписью «Трамп» Кремль играет куда более виртуозно, нежели Владимир Александрович. И пока Кремлю это удается.

«Из этого же набора и портрет Никаса Сафронова. Трампу понравилось. Равно как и Трампу зашло то, что было сказано, что Путин хоть молился за его здоровье после покушения. Он все-таки падок на лесть. Он как нарциссический человек. Заметно то, что на него это влияет.

Это и упрек нашей стороне, поскольку когда ехали в Вашингтон накануне встречи в овальном кабинете, предупреждали же, что можно, что нельзя», – пожаловался он.