В Киеве признали, что российские дипломаты обыграли и Зеленского, и Трампа

Вадим Москаленко.  
28.03.2025 09:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 659
 
Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Российские дипломаты очень грамотно сыграли на личных особенностях президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дипломаты очень грамотно сыграли на личных особенностях президента США Дональда Трампа. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Весь этот комплекс тех вопросов, которые обсуждался в Саудовской Аравии, какое будет иметь продолжение дальше, беря во внимание заявление Трампа о том, что у него есть опасения, что Россия затягивает переговорный процесс, потому что хочет добиться лучшей сделки», – спросил ведущий.

«Трамп эту игру прекрасно видит, но надо сказать, что Кремль, видимо, хорошо изучив персональные особенности Трампа, его слабые стороны, то есть те моменты, на которых стоит сыграть, и на этом рояле с надписью «Трамп» Кремль играет куда более виртуозно, нежели Владимир Александрович. И пока Кремлю это удается.

«Из этого же набора и портрет Никаса Сафронова. Трампу понравилось. Равно как и Трампу зашло то, что было сказано, что Путин хоть молился за его здоровье после покушения. Он все-таки падок на лесть. Он как нарциссический человек. Заметно то, что на него это влияет.

Это и упрек нашей стороне, поскольку когда ехали в Вашингтон накануне встречи в овальном кабинете, предупреждали же, что можно, что нельзя», – пожаловался он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить