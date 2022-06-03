В Киеве признали, что российские удары лишили Украину стратегических запасов ГСМ

03.06.2022  16:54 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

У Украины нет подушки запасов горюче-смазочных материалов.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил эксперт рынка горючего, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет подушки запасов горюче-смазочных материалов. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил...

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По словам Куюна, фактически все объемы импортируемого на Украину топлива сразу же раскупаются на заправочных станциях.

«Фактически [запасов] нет, потому что были атакованы более 20 нефтебаз, разрушен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и даже с точки зрения безопасности никто сегодня не создает запасов, нет для этого объемов, поскольку топливо продается буквально с колес – машина приезжает из-за границы и сразу едет на заправочную станцию.

Фактически запаса нет и создание хотя бы оперативного запаса где-то на неделю – дней десять – это одна из наиболее приоритетных задач для рынка», – заявил Куюн.

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