В Киеве признали, что Россия с самого начала держала под контролем операцию по захвату «вагнеровцев»

29.11.2021  13:59 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Российские спецслужбы держали под контролем попытку Украины организовать похищение граждан РФ – так называемое дело вагнеровцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, отвечая на вопрос, ка кон оценивает провал операции с захватом «вагнеровцев».

Российские спецслужбы держали под контролем попытку Украины организовать похищение граждан РФ – так называемое...

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«Впечатление очень грустное. По-моему, то, что было объявлено, будто у нас во власти «кроты», то их ищут не там», – сказал Сунгуровский.

Он считает, что «кротов» следует искать среди тех, кто помогал инициировать эту операцию.

«Ведь даже непрофессионалу было понятно, что не может быть такого, чтобы эта операция прошла мимо ФСБ и ГРУ РФ. Около года назад на Голосе Америки публиковалась статья, что это была операция не СБУ или ГУР Украины, а ГРУ России. То есть она была ими инициирована и с самого начала все контрольные точки на ключевых этапах они держали в своих руках, и все это было нацелено, чтобы в конце концов выставить Украину в непристойном виде и внести раскол в ряды власти и силовых структур», – сказал эксперт.

«А то, что обвиняют [главу офиса президента] Андрея Ермака или Зеленского во всем этом, думаю, что Ермак не «крот», а в лучшем случае — «полезный идиот». Ведь когда во власти сидят непрофессионалы, тогда вся политика делается на эмоциях и называется она не real politic, а serial politic. И управлять такими людьми достаточно просто, и в России эти методы давно отработаны», – резюмировал Сунгуровский.

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