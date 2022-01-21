В Киеве пришли к выводу, что России нипочем отключение от SWIFT

Новости Украины

Отключение России от международной банковской системы SWIFT маловероятно и не приведет к коллапсу российской экономики, даже если будет применено.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил экономический эксперт Андрей Длигач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия научилась обходить санкции и создала свой аналог SWIFT для общения между своими банками.

«Санкции, которые введены после 2014-го и позднее, они, с одной стороны, повлияли на Россию, а с другой – позволили России адаптироваться к подобным санкциям. Так, например, сейчас отсоединение России от SWIFT, от международной системы банковского информирования, существенно не приведет к коллапсу российской экономики, потому что если сейчас, на текущий момент российские банки даже в отношениях используют SWIFT, то есть уже российская система, на которую в случае санкций российские банки перейдут довольно быстро», – сказал аналитик.

То же касается и VISA, и MasterCard – после 2015 года процессинговые центры находятся в России, а большинство бюджетников России используют внутреннюю российскую систему «МИР» для получения зарплаты, и вообще они пользуются внутренними карточными системами. И даже должен сказать, что сам по себе SWIFT является фактически частной структурой, которая может выполнить, а может и не выполнить желание правительств стран по отключению российских банков, потому что в истории это было всего дважды – по отношению к Ирану и иранским банкам и Северной Кореи. Я не считаю, что это реалистический сценарий, потому что Европейский союз не поддерживает подобное решение, а фактически SWIFT находится как частная компания в Бельгии. И она не будет выполнять распоряжение американского правительства», – заявил Длигач.